Валуев: российских спортсменов ждет «роковая» Олимпиада

Москва, 19 февраля. Название, которое МОК выбрал для выступления российской команды на Олимпиаде, не должно смущать спортсменов. Их все равно будут узнавать, считает депутат Госдумы Николай Валуев.

Олимпийцы из России будут выступать в Токио под аббревиатурой ОКР (Олимпийский комитет России). На английском языке она звучит как ROC. Валуев, комментируя это, заявил, что российских спортсменов ждет «роковая» Олимпиада.

«Это из худшего лучшее, есть слово Россия в сокращении. Но самое важное — хорошо выступать. Все и так будут понимать, откуда наши спортсмены», — подчеркнул экс-чемпион мира по боксу.

Санкции в отношении российских спортсменов со стороны WADA вступили в силу в конце прошлого года. Россиянам в течение двух лет запрещено использовать на международных турнирах символику страны.