Ученые оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури

Москва, 19 февраля. Магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 20 на 21 февраля, ее последствия могут ощущаться и в России.

Специалисты разделились во мнениях относительно силы магнитной бури. Одни назвали ее достаточно мощной, другие уверены, что явление не предвещает ничего необычного.

«Вполне вероятными следствиями таких явлений могут быть нарушения в работе спутниковых систем, спутниковой связи, некоторые специалисты утверждают, что могут быть перебои с интернетом», — цитирует научного руководителя Школы астрономии Павла Скрипниченко URA.RU.

Ученый уточнил, что влияние явления «не является доказанным фактом». Ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров считает, что предстоящая магнитная буря не является из ряда вон выходящим событием и никакой опасности не несет.

Ранее специалисты предупредили о трех мощных магнитных бурях, которые накроют Новосибирскую область в феврале. По словам метеорологов, геомагнитные колебания ожидаются 22, 23 и 27 февраля.