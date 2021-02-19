Источник в Брюсселе раскрыл детали возможных санкций ЕС против России

Москва, 19 февраля. Новые санкции ЕС, скорее всего, будут вводить в рамках режима за нарушение прав человека, рассказал журналистам источник в Брюсселе.

«За последние дни поступали предложения от стран — членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ограничения не будут связаны с «использованием химоружия», Крымом или Донбассом, речь идет о нарушениях прав человека, уточнил источник. Санкции могут коснуться тех, кого Евросоюз считает причастными к аресту блогера Алексея Навального.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях в отношении российских бизнесменов, на которых настаивали в Европарламенте, источник отметил, что ограничительные меры «должны быть обоснованы нарушениями, к примеру, прав человека». По его мнению, любые ограничения «будут вводиться исключительно на основе фактов».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует обсудить принципиальное согласие министров иностранных дел стран ЕС на принятие новых санкций в отношении России 22 февраля, сообщил источник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовность России к разрыву отношений с Евросоюзом связана с тем, что их «уже не осталось». В качестве характеристики сложившейся ситуации Лавров привел слова экс-президента США Барака Обамы о российской экономике.