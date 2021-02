Как власти Уганды прячут избивающих работников прессы силовиков от справедливого суда

Военный суд Уганды вынес приговоры семи солдатам национальной армии за нападение на журналистов, освещавших деятельность главы оппозиции республики — Роберта Кьягулани.

Инцидент произошел в среду, 17 февраля 2021 года, у офиса Совета ООН по правам человека в Кампале. Уже на следующий день виновные предстали перед дисциплинарным комитетом военной полиции и получили от двух до трех месяцев тюремного заключения. Нападения на независимых журналистов в Уганде — явление систематическое. Однако правосудие восторжествовало впервые.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, насколько серьезное давление оказывают власти Уганды на СМИ, а главное — чем вызвана поспешность при вынесении приговора военнослужащим национальной армии.

Пресса под ударом полиции

С 11 декабря прошлого года от действий полиции Уганды пострадали более 20 журналистов. Службы безопасности применяли против работников СМИ дубинки, приклады автоматов, слезоточивый газ, а также травматическое и даже боевое оружие. К счастью, обошлось без погибших, однако некоторые представители прессы получили серьезные травмы и ранения.

Полицейский беспредел затронул исключительно тех журналистов, которые освещали деятельность Роберта Кьягулани, более известного под сценическим псевдонимом Боби Вайн. Популярный угандийский певец бросил вызов президенту страны Йовери Мусевени в борьбе за высший пост в государстве.

Yes, "We are confident because the people of Uganda are on our side. And we are confident because history is on our side."https://t.co/Wpqag9R5Wf — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 12, 2021

Несмотря на отсутствие политического опыта, Кьягулани сплотил вокруг себя большое количество сторонников, которые устали от 34-летнего правления 76-летнего лидера. Предвыборная кампания оппозиционера встретила организованное сопротивление властей. Самого Боби Вайна задерживали дважды, что привело к массовым беспорядкам и жертвам.

Некоторые журналисты попадали под удар полиции во время разгона акций оппозиционера, которые объявлялись незаконными под предлогом угрозы распространения коронавируса, хотя провластные митинги никто не отменял. Так произошло с репортером Касирье Ашрафом. 18 ноября он снимал с крыши автомобиля арест Боби Вайна на месте предстоящего митинга, когда сотрудники полиции стащили его на землю и залили глаза слезоточивым газом. За коллегу вступился работник City FM Баликова Самуэль, за что его избили дубинками.

Некоторые журналисты не получили физических повреждений, однако их работе препятствовали власти страны. Так, 12 ноября правительственные силы арестовали журналиста Bukedde TV Тони Лупа за посты в социальной сети Facebook.

30 декабря полиция задержала корреспондента Daily Monitor Деррика Вандера, который находился на редакционном задании. Попытки выяснить мотивы задержания не дали результата.

#Uganda Military dictatorship - the remains of Daily Monitor journalist Derrick Wandera phone after he was attacked and arrested by Museveni security forces in Kalangala while covering an opposition presidential candidate campaign pic.twitter.com/i7Woaref2O — Evelyn Tremble (@DrumChronicles) December 31, 2020

Не лучшим образом правительство Уганды обошлось и с представителями иностранных СМИ, отменив 10 декабря аккредитацию всех прибывших в государство журналистов. Для переоформления документов от репортеров требовали информацию о семейном положении, количестве детей, а также справку из Интерпола о надлежащем поведении в стране происхождения. Но даже в случае предоставления необходимых сведений в повторной регистрации зачастую отказывали.

Оправдания властей

Ассоциация иностранных корреспондентов Уганды осудила действия полиции и отметила, что силы безопасности не должны вмешиваться в деятельность свободной прессы без судебного постановления.

Официальный представитель полиции Фред Энанга 27 декабря выразил сожаление, что журналисты оказались «втянуты в конфронтацию» со сторонниками Вайна. Он заявил, что отдел по делам СМИ начал расследование по случаю с Касирье Ашрафом и Баликова Самуэлем.

Однако уже 8 января начальник полиции Уганды Мартин Окот Очола выступил с абсолютно противоположным по смыслу заявлением. Он объяснил, что сотрудников СМИ избивали в их же интересах.

«Настаиваешь, что должен идти туда, где есть опасность? Да, мы побьем тебя ради твоего же блага, чтобы ты понял, что туда ходить не надо. Да, мы применим разумную силу, чтобы гарантировать, что вы не пойдете туда, где есть риск. На самом деле, я не извиняюсь», — сказал Очола.

Непосредственно во время выборов власти заблокировали работу интернета и социальных сетей, а также вывели на улицы дополнительные отряды силовиков и военнослужащих. Эти шаги, по мнению руководства Уганды, позволили избежать массовых беспорядков. В качестве дополнительной меры полиция незаконно оцепила резиденцию главы оппозиции Вайна, где он пробыл с семьей без возможности выйти за продуктами более двух недель.

It’s now four days since the military surrounded our home and placed my wife and I under house arrest. We have run out of food supplies and when my wife tried to pick food from the garden yesterday, she was blocked and assaulted by the soldiers staged in our compound. (ADMIN) pic.twitter.com/MLEtSbyCcW — BOBI WINE (@HEBobiwine) January 17, 2021

После завершения голосования, на котором победу одержал действующий президент, и признания их результатов мировым сообществом обстановка в Уганде постепенно наладилась. Боби Вайн проявил сознательность и не стал подстрекать сторонников выходить на улицу. Чтобы оспорить поражение, он сосредоточился на юридических методах борьбы с нарушениями на выборах. Однако инцидент, произошедший 17 февраля, вновь заставил задуматься о свободе прессы в Уганде.

Молниеносное наказание армейцев

Угандийские военнослужащие совершили нападение на группу журналистов, освещавших очередную попытку Вайна цивилизованно отстоять права. Неизвестно, что послужило причиной для избиения корреспондентов, однако реакция вышестоящего начальства оказалась прямо противоположной той, которую демонстрировали власти страны до выборов.

Между правонарушением и вынесением обвинительного приговора прошли даже не дни, а часы. Пресс-секретарь армии Флавия Биеквасо сообщила, что трибуналу не потребовалось проводить расследование, поскольку в его распоряжении имеются явные доказательства вины госслужащих. Как сообщает Daily Monitor со ссылкой на собственный источник в военной полиции, семеро фигурантов инцидента уже дали признательные показания.

Investigations reveal that he’s called Lt.Col Namanya Napoleon Kyabihende and he was the operations commander yesterday as journalists were clobbered.

We demand that he’s sentenced and reprimanded. Journalism is not a crime. It should never be. @nickopiyo @cdfupdf pic.twitter.com/ZH40WJEHTQ — #CanaryReports (@CanaryMugume) February 18, 2021

Наказание, последовавшее за типичным для Уганды преступлением, создает впечатление образцово-показательной акции, призванной спасти имидж вооруженных сил и продемонстрировать их приверженность законам государства. Но нельзя исключать, что за оперативными действиями командования национальной армии кроется желание спасти военнослужащих от более серьезных санкций.

Напомним, нападавшие получили от двух до трех месяцев тюрьмы. Причем отбывать наказание они будут в казармах военной полиции.

«У нас там есть камеры, и именно там они будут содержаться», — уточнила Биеквасо в интервью Daily Monitor.

Следует отметить, что уголовный кодекс Уганды за нападение с причинением вреда здоровью предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. За нанесение тяжкого вреда здоровью — до семи.

Таким образом, демонстративная скорость торжества правосудия может оказаться удачной попыткой заменить предусмотренное Конституцией взыскание на временную изоляцию, которую, к тому же придется отбывать в тепличных условиях, отличных от гражданских тюрем Уганды.