Президент Чада поручил не платить рабочим за дни забастовок

Нджамена, 19 февраля. Президент Чада Идрис Деби поручил не выплачивать рабочим заработную плату за дни, в которые проходят забастовки. Об этом сообщает Tchadinfos.

Калзеубе Пайими Деубе, координатор действий правительства, передал распоряжение лидера министру государственной службы, труда и занятости. Он запретил выплачивать работникам зарплату за дни, когда те уходили бастовать.

Деби приказал чиновнику проконтролировать выполнение указа и принять все необходимые для этого меры. В Чаде регулярно проходят демонстрации против Идриса Деби. Он руководит страной последние 30 лет и планирует переизбраться на шестой срок.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти Чада не будут организовывать голосование на выборах президента за рубежом.