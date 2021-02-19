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Президент Чада поручил не платить рабочим за дни забастовок

Президент Чада поручил не платить рабочим за дни забастовок

Нджамена, 19 февраля. Президент Чада Идрис Деби поручил не выплачивать рабочим заработную плату за дни, в которые проходят забастовки. Об этом сообщает Tchadinfos.

Калзеубе Пайими Деубе, координатор действий правительства, передал распоряжение лидера министру государственной службы, труда и занятости. Он запретил выплачивать работникам зарплату за дни, когда те уходили бастовать.

Деби приказал чиновнику проконтролировать выполнение указа и принять все необходимые для этого меры. В Чаде регулярно проходят демонстрации против Идриса Деби. Он руководит страной последние 30 лет и планирует переизбраться на шестой срок.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти Чада не будут организовывать голосование на выборах президента за рубежом.

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