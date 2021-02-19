Стоимость биткоина обновила очередной исторический максимум

Москва, 19 февраля. Курс биткоина в пятницу, 19 февраля, превысил отметку в 55 тысяч долларов, на 21:55 по московскому времени стоимость одной монеты равнялась 55 213 долларам.

Биткоин начал существенно дорожать в ноябре. На бирже Binance стоимость криптовалюты в ночь на 6 ноября установила двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов.

В конце декабря биткоин подорожал до 27 тысяч долларов, обогнав по рыночной стоимости Visa. В начале января курс криптовалюты превысил отметку в 30 тысяч долларов, а 8 февраля — 44 тысячи долларов за монету.

Сегодня стоимость биткоина выросла на 2300 долларов. Курс самой популярной криптовалюты к вечеру превысил 53 тысячи долларов.