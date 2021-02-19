Лавров заявил, что приезжающие в Россию министры придерживаются методички

Москва, 19 февраля. Приезжающие в Россию с визитом министры придерживаются одной «методички», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, пунктами «методички» являются ситуация с правами человека, блогером Алексеем Навальным или, «как это раньше было», с якобы отравленными в Солсбери (Великобритания) россиянами Сергеем и Юлией Скрипаль.

«Сейчас этот ученый Ю. (Юрий. — Прим. ФАН) Дмитриев из Карелии. Категорически не приемлют факты, доказывающие его участие в преступлениях, педофилии. Они зачитали. Я привожу контрдоводы, объясняю, что мы видим в той или иной ситуации, и почему мы не можем получить доказательств по тому же А. Навальному, по тем же Скрипалям. В ответ они просто еще раз зачитывают ту же самую страницу», — рассказал Лавров в интервью РБК.

Глава МИД РФ заявил, что Запад пытается ослабить все государства, расположенные вокруг России. Дипломат привел в качестве примера Белоруссию, страны Центральной Азии и Закавказья. Лавров уточнил, что «они вдруг все всполошились» после успешной миссии президента России Владимира Путина по посредничеству между Азербайджаном и Арменией.