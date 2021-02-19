Граждане Чада не смогут проголосовать на выборах президента за границей

Нджамена, 19 февраля. Гражданам Чада, проживающим за рубежом, не предоставят возможность проголосовать на выборах президента, сообщает Tchadinfos.

В Избирательный кодекс страны внесли резолюцию, согласно которой чадцы за пределами республики не смогут выразить свою гражданскую позицию. Кроме того, по новым правилам возраст кандидатов на главный пост снизили до 40 лет. Независимая национальная избирательная комиссия провела заседание, на котором приняла решение об отмене голосования за пределами Чада.

Согласно правительственному заявлению, это обусловлено тяжелой обстановкой, связанной с распространением COVID-19. По словам чиновников, пандемия помешает организовать работу избирательных участков в дипломатических представительствах республики.

Ранее чадские оппозиционеры призвали население страны принять участие в антиправительственной демонстрации. Очередной митинг против переизбрания президента республики Идриса Деби состоится в субботу, 20 февраля.