Миссия ООН предложила правоохранительным органам ЦАР новые стандарты работы

Банги, 19 февраля. Многопрофильная комплексная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА) разработала набор стандартов для проведения оперативных процедур сил внутренней безопасности Центральноафриканской Республики (FSI).

Церемония, на которой представили инициативу, состоялась в столице страны Банги. Предполагается, что внедрение нового перечня требований в работу должно укрепить правоохранительные органы ЦАР.

Программу изменений создали специалисты специальной полиции Испании и научно-технической полиции МИНУСКА. В документе подробно прописаны действия, которые жандармерия должна предпринимать при осмотре места преступления.

На первом этапе реализации проекта предусматривается формирование специализированных отрядов полиции Банги. Далее их планируется открыть и в других городах республики.

ООН не впервые вносит изменения в правоохранительные органы ЦАР. В 2016 году было создано Центральноафриканское подразделение научно-технической полиции. После этого появились Специальное подразделение уголовного суда и Совместное подразделение быстрого реагирования и пресечения сексуального насилия в отношении женщин и детей.

Кроме того, в африканской стране действует система идентификации лиц, которые содержатся под стражей. Она работает по принципам антропометрии (методика изменения человеческого тела. — Прим. ФАН) фотографии и отпечатков пальцев.