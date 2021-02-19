«Газпром» отметил важность запуска «Северного потока — 2»

Москва, 19 февраля. Сроки строительства газопровода «Северный поток — 2» зависят от многих факторов, но проект будет реализован, заявил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

«Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет», — сообщил Садыгов в ходе встречи с инвесторами.

По его словам, «Газпром» прикладывает для реализации проекта максимум усилий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях Евросоюза в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам главы МИД России, Еврокомиссия признала, что проект газопровода не подпадает под действие третьего энергопакета.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Против него выступают США, которые активно продвигают в Евросоюзе собственный сжиженный природный газ (СПГ), Украина и ряд стран Европы.