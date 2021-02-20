Задержание боевиков ИГ и конфликт в парламенте — что произошло в Ираке 19 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 19 февраля и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Северный Ирак

Провинция Найнава

Федеральное агентство разведки МВД Ирака объявило об успешной спецоперации в районе Телль ар-Руман в окрестностях Мосула. Задержаны два боевика спящей ячейки ИГ.

شرطة نينوى تعلن القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية pic.twitter.com/LgDZzb5zdl — وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) February 19, 2021

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Федеральное агентство разведки МВД Ирака сообщило об успешной операции в Джаляуле, в результате которой задержаны четыре боевика «Исламского государства».

بينهم انتحاري.. القبض على 6 عناصر من "داعش" بالعراقhttps://t.co/ru0XZlSf4x pic.twitter.com/FXfai1nusG — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 19, 2021

Министерство обороны заявило об аресте главного финансиста ИГ в Ханыкыне. Боевик задержан в районе Ат-Табадж, у него изъяты холодное оружие, пулемет и крупная сумма денег.

#عاجل

وزارة الدفاع: القبض على الممول الرئيسي لداعش الإرهابي في خانقين بمحافظة ديالى — باقر (@Bagher_13) February 19, 2021

Политика

Парламент Ирака отказался голосовать за бюджет 2021 года. Депутаты не согласились с заложенной в проект прогнозируемой стоимостью нефти.

Парламентарии потребовали поднять ожидаемую цену до 45 долларов за баррель. При этом правительство заложило стоимость в 42 доллара, в то время как рыночная стоимость ресурса в настоящий момент составляет 60 долларов.

Следующее голосование по бюджету назначено на 26 февраля.

المالية النيابية: التصويت على موازنة 2021 الخميس المقبل#قناة_الرشيد pic.twitter.com/NKEM3cxrv0 — قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) February 19, 2021

Общество

Комендантский час

Водитель такси осуществил самоподжог в районе Рас аль-Джиср провинции Киркук из-за штрафа за нарушение комендантского часа. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч иракских динаров (около 10 тысяч рублей), после чего он поджег протезы ног. Водитель госпитализирован с небольшими ожогами.

Багдад ввел комендантский час в связи с коронавирусом накануне. Ограничения действуют по всей стране за исключением Иракского Курдистана.

الركابي يوعز للتحرك الفوري



ووكيل وزارة العمل يستجيب و يوجه بزيارة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك أضرم النار بسيارته الاجرة إثر تعرضه لغرامة مرورية .

السكيني بادر على الفور بالنظر في الحادثه واسبابها ومتابعة الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن وامكانية شموله بالمستحقات pic.twitter.com/FAF0g0vGDs — ابوباقرالسوداني (@o7kyqWSIBmdMn9w) February 19, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.