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Ближний Восток

Задержание боевиков ИГ и конфликт в парламенте — что произошло в Ираке 19 февраля

Самоподжог таксиста и задержание боевиков ИГ — что произошло в Ираке 19 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 19 февраля и рассказывает о главных событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Северный Ирак

Провинция Найнава

Федеральное агентство разведки МВД Ирака объявило об успешной спецоперации в районе Телль ар-Руман в окрестностях Мосула. Задержаны два боевика спящей ячейки ИГ. 

Центральный Ирак

Провинция Дияла

Федеральное агентство разведки МВД Ирака сообщило об успешной операции в Джаляуле, в результате которой задержаны четыре боевика «Исламского государства».

Министерство обороны заявило об аресте главного финансиста ИГ в Ханыкыне. Боевик задержан в районе Ат-Табадж, у него изъяты холодное оружие, пулемет и крупная сумма денег.

 

Политика

Парламент Ирака отказался голосовать за бюджет 2021 года. Депутаты не согласились с заложенной в проект прогнозируемой стоимостью нефти.

Парламентарии потребовали поднять ожидаемую цену до 45 долларов за баррель. При этом правительство заложило стоимость в 42 доллара, в то время как рыночная стоимость ресурса в настоящий момент составляет 60 долларов.

Следующее голосование по бюджету назначено на 26 февраля.

Общество

Комендантский час

Водитель такси осуществил самоподжог в районе Рас аль-Джиср провинции Киркук из-за штрафа за нарушение комендантского часа. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч иракских динаров (около 10 тысяч рублей), после чего он поджег протезы ног. Водитель госпитализирован с небольшими ожогами.

Багдад ввел комендантский час в связи с коронавирусом накануне. Ограничения действуют по всей стране за исключением Иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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