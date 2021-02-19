Трассу «Таврида» закрыли для автомобилистов до утра субботы

Симферополь, 19 февраля. Автомобилисты не смогут проехать по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя до утра субботы, 20 февраля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Решение было принято, по словам Аксенова, из-за тяжелых погодных условий. Количества работающей техники на дороге не хватает, чтобы справиться со снегопадом.

«Сильный боковой ветер не дает убрать снег — убрали, и через час вновь надуло», — подчеркнул глава Крыма.

В МЧС недавно заявили, что на полуострове сохранятся неблагоприятные погодные условия. Ожидается усиление северо-западного ветра.

В Севастополе, как стало известно ранее, ситуация на дорогах уже стабилизировалась. На уборку снега здесь было привлечено 22 единицы спецтехники.