Боевики захватили 42 человека и убили ребенка при нападении на школу в Нигерии

Абуджа, 19 февраля. Боевики фулани (народность, проживающая в Западной Африке — прим. ФАН) похитили 42 человека и убили ребенка при нападении на школу в Нигерии.

По данным CNN, среди похищенных оказались 27 детей, трое учителей, девять родственников учеников и преподаватели. Во время захвата учреждения погиб мальчик по имени Бенджамин Хабила. Об инциденте, произошедшем в штате Нигер, говорится в официальном заявлении правительства, в котором указали имена всех жертв бандитов.

Этот случай заставляет вспомнить об атаке боевиков в декабре прошлого года, когда в заложниках оказалось более 300 учащихся средней школы Канкара в Кацине. Их удалось освободить.

Губернатор Нигера Абубакар Сани Белло распорядился о закрытии всех общественных мест и поручил военнослужащим начать операцию по освобождению пленников. Глава страны Мохаммаду Бухари осудил нападение боевиков и потребовал вернуть всех похищенных.

Кроме того, руководитель государства направил в штат оперативную группу, состоящую из военачальников и служб безопасности. Им предстоит руководить спасательной операцией, координировать власти региона, гражданских лидеров и провести работу с сотрудниками школы и семьями похищенных.

В отличие от радикалов из группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) бандиты фулани редко убивают своих жертв. Похищения — это их способ обогащения. Преступники требуют у правительства выкуп. Последнее, как правило, отрицает, что ведет переговоры с бандитами, и отдает им требуемые средства.

Однако, как показывает практика, в итоге боевики все же получают желаемое. По некоторым данным, освобождение захваченных в декабре детей обошлось местным властям в 76 тысяч долларов. Не исключено, что в случае провала военной операции руководство страны будет вынуждено пойти на уступки.

Бывший сенатор Шеху Сани отметил, что у школ нет даже ограждений, которые бы усложнили боевикам подход к учреждениям. Нигер — регион страны, находящийся в эпицентре беспорядков. Здесь фулани действуют более активно, нежели радикалы из «Боко Харам». Ситуация с безопасностью в Нигерии плачевна не только в этом районе, но и на всей территории государства.

This is the Kagara School where the students are abducted by Terrorist Bandits in Niger State, where is the money allocated to restructure this school for years gone? What is our so called Educational Agencies and Boards really doing? This is really sad pic.twitter.com/ANG3pQ1fGY