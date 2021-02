Мосбиржа допустит к торгам ценные бумаги 33 иностранных эмитентов

Москва, 19 февраля. Московская биржа планирует допустить к торгам с 1 марта еще 33 акции и депозитарные расписки международных компаний. На бирже будут торговаться 88 бумаг зарубежных эмитентов.

Речь идет о бумагах Baker Hughes A Ge CO Cl A и Berkshire Hathaway UnitedHealth Group, Home Depot Inc., Booking Holdings, Oracle Corp., Lockheed Martin Corp., Take-Two Interactive Software, Halliburton Co., Toyota Motor Corporation, Novartis ADR, DuPont de Nemours Inc., Comcast Corp., Texas Instruments, T-Mobile US, United Airlines Holdings, GILEAD SCIENCES Inc., Verizon Communications, Merck & Co., Honeywell International, 3M Co., Moderna Inc., Freeport-McMoRan Inc., Gap Inc., Sony Corp., PetroChina Co., Macy's Inc., eBay Inc., Colgate-Palmolive Co., Amgen, Equinix Inc., Costco Wholesale и Regeneron Pharmaceuticals.

В пресс-релизе Московская биржа уточнила, что продолжит расширять список доступных иностранных бумаг с учетом спроса банков, управляющих и брокерских компаний, а также их клиентов.

Ранее сообщалось, что российская валюта снизилась к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Американская валюта выросла на пять копеек и торгуется на уровне 73,96 рубля за доллар. Денежная единица ЕС прибавила шесть копеек — до 89,44 рубля за евро.