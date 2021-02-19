Известный спортсмен, боец смешанных единоборств, депутат Джефф Монсон стал наставником участников реалити-шоу «Защитник». Его участниками являются двенадцать школьников из разных регионов России. Организаторами, Всероссийским движением «Юнармия» и Российским движением школьников, запланировано три выпуска проекта, на каждом из которых участников будут сопровождать наставники, известные и знаменитые люди. Наставником второго выпуска и стал Монсон. По словам известного спортсмена, он с радостью откликнулся на предложение «Юнармии».

«Юнармию» я знаю уже достаточно давно, я очень хорошо знаю, чем именно занимается эта организация. Ее цели и мои цели совпадают, мы занимаемся детьми, их будущим, хотим, чтобы наши воспитанники получили правильное воспитание и в будущем стали настоящими людьми», — заявил Монсон.

Встречу с прославленным спортсменом организаторы проекта обыграли, организовав выездную приемную депутата Монсона. Три года назад его действительно избрали в Совет депутатов Красногорска.

По сценарию встречи, деловой костюм пришлось заменить на спортивную форму, а тесный кабинет на боксерский ринг. Правда, стол и обязательные во время приема вопросы депутату организаторы реалити-шоу решили оставить.

Участников проекта интересовало все, они спрашивали прославленного бойца, что нужно сделать чтобы стать хорошим депутатом, нужно ли драться, чтобы защититься от хулиганов в школе. И даже — не планирует ли Джефф Монсон построить в Башкирии «Диснейленд».

Отвечая на вопросы, известный спортсмен сообщил, что депутата должны украшать прежде всего его дела, а не пустые обещания. Если возникает конфликт, то решить его нужно постараться, не прибегая к физической силе, как учила в детстве его мама. Что же касается парка развлечений, то по словам Джеффа Монсона он преследует в своей жизни другую цель.

«Цель моей жизни открыть как можно больше школ. Я хочу, чтобы дети больше учились, занимались спортом, а не просто тратили свое время только на развлечения», — рассказал спортсмен.

Реалити-шоу «Защитники» фактически станет телевизионной версией испытаний выпускников тренинг-центра «А» парка «Патриот». Премьера шоу намечена на 23 февраля. Все желающие смогут увидеть его в социальных сетях «Юнармии» и Российского движения школьников.