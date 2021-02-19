Россия поставит 400 тысяч доз вакцины «Спутник V» в Гвинею

Конакри, 19 февраля. Гвинея хочет закупить у России вакцину против COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал Мохамед Ламин Янсан, помощник министра здравоохранения западноафриканского государства, сообщает Sputnik News.

Во время пресс-конференции Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в Африке он заявил, что переговоры по поводу поставок препарата уже ведутся:

«В настоящее время мы ведем переговоры с Россией, у которой Гвинея заказывает 400 тысяч доз вакцины».

В стране сделали 60 пробных прививок. Препарат не вызывает побочных эффектов. Президент Альфа Конде лично испытал «Спутник V». Вместе с ним вакцинировались несколько министров.

Гвинея — второе государство Африканского континента, которое зарегистрировало российский препарат против коронавирусной инфекции. Алжир в январе стал первой страной региона, одобрившей лекарство. Уже 22 февраля там начнется массовая вакцинация населения.

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи первым в мире разработал препарат против COVID-19 «Спутник V». Эффективность лекарства составила 91,6%.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что российскую вакцину в рамках ускоренной процедуры зарегистрировали в Габоне. Республика стала четвертой африканской страной, одобрившей препарат.