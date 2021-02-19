Отношения между Россией и ЕС «разорваны в клочья» — Лавров

Москва, 19 февраля. Готовность России к разрыву отношений с Евросоюзом связана с тем, что их «уже не осталось». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В 2019 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», что позже назвал «фигурой речи». Однако нет сомнений в том, что Брюссель воспринимает Москву «как чужака», пояснил Лавров в интервью телеканалу РБК.

Отсутствие отношений между Россией и Евросоюзом влияет на готовность Москвы разорвать их полностью. В качестве характеристики сложившейся ситуации Лавров привел слова экс-президента США Барака Обамы о российской экономике.

«Отношения разорваны в клочья», — процитировал глава министерства.

Боррель посетил Москву и принял участие в переговорах с Лавровым, где назвал их конструктивными. Однако по возвращении в Брюссель глава дипломатии ЕС заявил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений и допустил введение новых санкций.

Запад пытается ослабить все государства, расположенные вокруг России, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат привел в качестве примера Белоруссию, страны Центральной Азии и Закавказья.