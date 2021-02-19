Sohu: мировое военное сообщество восхитилось маневром России с аналогами «Мистралей»

Пекин, 19 февраля. Аналитики китайского издания Sohu не сомневаются, что России удастся достроить аналоги «Мистралей», несмотря на то, что в стране десятки лет не строили большие надводные корабли.

После распада СССР в России прекратили строить большие надводные корабли. Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на длительном ремонте. Некоторое время назад стало известно, что Россия заложила два вертолетоносца проекта 23900, пишет Sohu. Перевод статьи представляет «ПолитРоссия».

Западные эксперты были убеждены, что россияне не смогут довести этот проект до конца, поскольку в последние 30 лет они строили небольшие фрегаты, однако аналитики Sohu с этой точкой зрения не согласны. Советский Союз строил много авианесущих кораблей, технологии реализации этих проектов сохранились. Кроме того, российские специалисты оказывали помощь Индии в переоборудовании и обслуживании авианосца «Викрамадитья», поэтому судостроительного опыта у них хватает.

У России есть все необходимое, чтобы успешно завершить создание аналогов французских «Мистралей». Маневр России с аналогами «Мистралей» восхитил мировое сообщество.

«Российская судостроительная промышленность по-прежнему обладает высококлассными специалистами, и ей вполне под силу строить большие корабли», — уверены авторы Sohu.

Нет у России и финансовых проблем. Только продажа вооружения Индии легко окупит стоимость двух вертолетоносцев.

Ранее эксперты из США рассказали о преимуществах создаваемых в РФ вертолетоносцев, передает Федеральное агентство новостей.