Родные покойной Легкоступовой сделали ее вдовца бомжом

Москва, 19 февраля. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов пожаловался, что остался без квартиры и другого имущества из-за родных покойной исполнительницы.

Поскольку со смерти певицы уже прошло полгода, Фирсову удалось вступить в наследство. Ему досталась лишь четвертая часть квартиры, принадлежавшей покойной жене. Вдовец утверждает, что теперь ему приходится рассчитываться с долгами Легкоступовой. При этом, по словам яхтсмена, дочь исполнительницы хита «Ягода-малина» Анэтта Бриль вывезла из квартиры все ценности.

«Исчезло много вещей: концертные наряды Вали, шубы, ювелирка, которую я ей дарил», — поделился Фирсов в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Он также утверждает, что в квартире хранились принадлежавшие ему 30 тысяч евро, однако деньги пропали. Теперь яхтсмен пытается вернуть эти средства с помощью адвоката Евгения Бобкова. Юрист отметил, что у его клиента ничего нет, поэтому Фирсову приходится жить в гостинице и питаться в столовой.

«Некрасиво, когда тебя оставляют бомжом на улице», — заключил вдовец певицы.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. К смерти певицы привела травма, вызвавшая отек мозга. Фирсов говорил, что его жена упала и ударилась в ванной.

Наследство исполнительницы поделили между собой ее вдовец, двое детей и мать. Недавно появился еще один претендент на имущество покойной Легкоступовой.