Бурунов на съемках «Родных» до крови поранил Пегову

Москва, 19 февраля. Актеры Сергей Бурунов и Ирина Пегова сыграли семейную пару в новой комедии «Родные» режиссера Ильи Аксенова. Съемки фильма не обошлись без кровавых травм.
По сюжету картины герои Бурунова и Пеговой часто спорят, ругаются и толкаются. Экранные супруги отправляются в дальнее путешествие по России, чтобы отец семейства смог исполнить свою давнюю мечту. Поездка обернется для героев переосмыслением отношений.
Во время съемок комедии Бурунов с коллегой по площадке должны были играть эмоциональную сцену. Он настолько увлекся ролью, что экспрессивно махнул рукой и не заметил, как попал по Пеговой острым краем своих часов на запястье. У актрисы остался кровавый след, ее кожу рассекло.
«В одной из особо темпераментных сцен Сережа так махал руками, что немножко меня порезал до кровищи, но даже сам того не заметил. Было, конечно, неприятно, но не смертельно, нормальный рабочий процесс», — рассказала Пегова в интервью «Теленеделе».
Ранее Бурунов и певица Монеточка снялись в черно-белом клипе на хит «Белые розы» группы «Ласковый май». Звезды перепели песню в качестве рекламы комедии «Родные».