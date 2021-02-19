Бурунов на съемках «Родных» до крови поранил Пегову

Москва, 19 февраля. Актеры Сергей Бурунов и Ирина Пегова сыграли семейную пару в новой комедии «Родные» режиссера Ильи Аксенова. Съемки фильма не обошлись без кровавых травм.

По сюжету картины герои Бурунова и Пеговой часто спорят, ругаются и толкаются. Экранные супруги отправляются в дальнее путешествие по России, чтобы отец семейства смог исполнить свою давнюю мечту. Поездка обернется для героев переосмыслением отношений.

Во время съемок комедии Бурунов с коллегой по площадке должны были играть эмоциональную сцену. Он настолько увлекся ролью, что экспрессивно махнул рукой и не заметил, как попал по Пеговой острым краем своих часов на запястье. У актрисы остался кровавый след, ее кожу рассекло.