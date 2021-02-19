Аналитики сообщили о вероятном падении стоимости нефти

Москва, 19 февраля. Нефть вскоре может подешеветь до 60 долларов за баррель на фоне улучшения погодных условий в США и наращивания добычи стран ОПЕК+.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии «Известиям» отметил, что рост котировок до локального максимума был зафиксирован в ночь на 18 февраля, когда Американский нефтяной институт (API) отчитался об уменьшении запасов за неделю на 5,8 млн баррелей. Неделей ранее снижение оценивалось в 3,5 млн баррелей. Это вызвано энергетическими проблемами в штате Техас из-за снегопада и холодов. Если власти возьмут ситуацию под контроль, уже в ближайшие дни цена черного золота может скорректироваться.

Генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев добавил, что вероятному снижению стоимости должно способствовать ослабление морозов в западных странах, а также планы Саудовской Аравии увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева уверена, что сыграет свою роль и возможное разрешение ОПЕК+ в апреле увеличить поставки нефти на рынок.

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков ранее указал на признаки перегрева рынка. По его прогнозу, в долгосрочной перспективе стоимость сырья может упасть до 45 долларов.