Мемориальные доски Героям России Крестьянинову и Ласточкину установили в Москве

Москва, 19 февраля. Мемориальные доски Героям России Андрею Крестьянинову и Владимиру Ласточкину открыли на Садовой-Спасской улице в Москве.

В торжественной церемонии открытия мемориала участвовали представители Минобороны РФ, МВД, Росгвардии, ветераны боевых действий, специальных служб и члены семей, погибших при исполнении долга офицеров.

«Сегодня мы открываем две мемориальные доски на здании, в котором ранее размещалось Главное управление по борьбе с организованной преступностью», — заявил начальник ГУСБ МВД России Александр Макаров.

Отмечается, что проект мемориала из бронзы был разработан по инициативе РОО «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью» при поддержке МВД России и Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры при Департаменте культурного наследия Москвы.

Напомним, что подполковник милиции Андрей Крестьянинов погиб при исполнении служебного долга во время ликвидации группы террористов в селе Первомайское 16 января 1996 года. Майор милиции Владимир Ласточкин получил смертельное ранение в ходе прорыва блокады террористов в Гудермесе 25 декабря 1995 года.

Ранее ФАН писал, что на городской набережной Феодосии был торжественно открыт первый в России памятник генералу Петру Котляревскому.