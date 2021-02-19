Зампред ЦБ Швецов рассказал об эксперименте с «зеленой» ипотекой

Москва, 19 февраля. Центробанк РФ намерен в текущем году провести эксперимент по «зеленой» ипотеке, выяснив значение «зеленого» дома и самой программы, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

Регулятор планирует разработать систематизацию и определение о «зеленых» доме, квартире и самой ипотеке. Швецов заявил, что помимо «зеленых» и социальных облигаций, еще возникают эти два явления. Предоставление средств в рамках «зеленого» финансирования предусматривает наличие условий улучшения окружающей среды, сглаживание изменений климата и более эффективного расходования ресурсов.

«ВЭБ.РФ» в июле прошлого года сформулировал первую редакцию методических рекомендаций по «зеленому» финансированию. Отмечалось, что документ определяет архитектуру национальной системы «зеленых» финансов, где экологически ориентированные проекты могут получать финансирование на более выгодных условиях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее предложила обеспечить доступность ипотеки через адресные меры. Эксперты в беседе с Федеральным агентством новостей объяснили, почему это — оптимальный вариант.