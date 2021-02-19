В Японии выявили новый штамм коронавируса, который может быть устойчив к вакцинам

Токио, 19 февраля. Новый штамм коронавируса, который отличается от британской, южноафриканской и бразильской мутаций, обнаружили в Японии.

По мнению специалистов, обнаруженная разновидность данного вируса может снижать эффективность уже существующих вакцин или вовсе быть устойчивой к ним. Об этом сообщили в Национальном институте инфекционных заболеваний страны.

При этом в институте отметили, что мутация произошла за пределами Страны восходящего солнца. Пока не удалось выяснить, откуда именно пришел новый штамм.

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что выявленная мутация может быть более контагиозной, чем обычный коронавирус. Распространение инфекции чревато резким скачком заражений. На данный момент японские органы здравоохранения обнаружили более 90 случаев инфицирования новым штаммом.

Британские ученые назвали основные симптомы новых штаммов коронавируса. Так, основными признаками являются длительный кашель, высокая температура и потеря обоняния.