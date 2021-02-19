ФАН выяснил, как детям-сиротам получить положенное им государством социальное жилье

На территории Российской Федерации проживает большое количество детей, оставшихся без попечения родителей. Они получают от государства не только льготы и денежную поддержку, но также могут, достигнув совершеннолетия, стать обладателями социального жилья. В беседе с корреспондентом ФАН юрист Евгений Барыкин рассказал, какие с последним могут возникнуть проблемы, и подсказал возможные пути их решения.

«Дети-сироты по определению относятся к социально незащищенной категории граждан. В связи с этим проблема обеспеченности жильем для них остра, и город Курск – не исключение», — отмечает специалист.

По его словам, законодательство выстроено таким образом, что реализовывать программу по предоставлению жилья социально незащищенным категориям граждан вправе именно субъекты Российской Федерации, а не частные лица. Он объясняет, что это связано с публичным бюджетным обязательством.

«На сегодняшний день основные проблемы, возникающие на пути к получению жилья, связаны с несвоевременной или неполной подачей документов в уполномоченный орган региона, а также со случаями предоставления помещений, не отвечающих требованиям и нормам», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

Евгений Барыкин объясняет, что право на бесплатное предоставление благоустроенного жилого помещения предусмотрено Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Жилищным кодексом РФ. Оно сохраняется до момента фактического обеспечения ребенка жильем и после достижения возраста 18 лет.

Эксперт рассказывает, что, как правило, до 18-летнего возраста дети, оставшиеся без родителей, проживают в специализированном образовательном учреждении, которое выполняет функции опекуна (до 14 лет) и попечителя (с 14 до 18 лет). По достижении 14 лет ребенок включается в региональный список сирот, подлежащих обеспечению жильем, который ведет Комитет социального обеспечения Курской области.

«В каждом регионе приняты законы о предоставлении жилых помещений детям-сиротам. В Курской области жилье детям-сиротам предоставляется на основании Закона Курской области «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Курской области» (статья 5.1). Также действует специальный Закон Курской области о порядке формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — отмечает специалист.

По достижении 18 лет, а также в случае приобретения полной дееспособности, сироты вправе досрочно обратиться с соответствующим заявлением в Комитет социального обеспечения Курской области, занимающийся вопросами региональных списков.

Закон Курской области о порядке формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, называет перечень документов:

копия паспорта;

справка органа опеки и попечительства о правовом статусе ребенка-сироты;

справка с места жительства на момент установления правового статуса ребенка-сироты и на момент представления документов с указанием оснований проживания, общей площади жилого помещения, а также лиц, совместно проживающих с ребенком-сиротой;

документы о наличии (или отсутствии) у ребенка-сироты в собственности жилых помещений в каком-либо населенном пункте России из Росреестра и Бюро технической инвентаризации;

копия решения суда о полной дееспособности, либо решение органа опеки и попечительства, либо копия свидетельства о браке (в случае приобретения полной дееспособности до 18 летнего возраста) — при наличии.

По словам эксперта, юридической основой для предоставления ребенку-сироте жилого помещения является его включение в региональный список. Поэтому основное действие на пути к реализации права на получение бесплатного жилья — отслеживание своевременности включения в этот список.

Он отмечает, что заявление о включении ребенка в этот список может подаваться от его имени учреждением, выполняющим функции его попечителя.

«Однако во всех случаях важно отслеживать своевременность подачи всех документов в Комитет социального обеспечения. Заявителем и лицом, имеющим охраняемый законом интерес, является именно ребенок-сирота», — объясняет специалист.

Евгений Барыкин добавил, что жилье предоставляется однократно из специализированного жилищного фонда в виде отдельной квартиры или части частного дома. По его словам, отказ учреждения от подачи документов для включения в региональный список может быть обжалован в суд. Кроме того, в этом случае целесообразно направить письменные обращения с подробным объяснением ситуации в органы контроля и надзора — в прокуратуру, в Комитет социального обеспечения Курской области, а также Уполномоченному по правам ребенка Курской области.

«Не менее сложная ситуация возникает в случае предоставления жилого помещения, не отвечающего требованиям и нормам. В этом случае необходимо установление всех обстоятельств в суде, где необходимо доказать несоответствие жилого помещения требованиям жилищного законодательства, техническим и санитарным нормам и правилам, непригодность помещения для проживания, например, несоответствие температурного режима, вентиляции, освещения и так далее», — рассказывает собеседник ФАН.

По его словам, для установления этих обстоятельств требуется назначение судебной экспертизы. Также сироты имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которая оказывается государственными органами и организациями, включенными в систему оказания правовой помощи. Это может быть реализовано разными способами.

Например, как отмечает специалист, возможно привлечение частных юридических консультантов путем принятия программ по возмещению их расходов на оказание такой правовой помощи. Он добавляет, что это достаточно трудоемкий процесс, нередко требующий участия в заседаниях вышестоящих судов, находящихся в других регионах.

«Возможен и другой путь — развитие системы грантов, направляемых на финансирование работы юристов по представлению прав и законных интересов детей-сирот. Грантовая система финансирования позволяет на конкурсной и конкурентной основе выбрать наиболее подходящие проекты», — поделился юрист.

По его словам, отдельной мерой можно считать развитие некоммерческого сектора, а именно фондов и других общественных организаций, оказывающих комплексную правовую помощь.

«Преимущество такого фонда в регионах, обеспечивающих реализацию и защиту прав именно детей-сирот, в том, что они могут аккумулировать не только государственные средства, но и пожертвования частных лиц», — заключил Евгений Барыкин.

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