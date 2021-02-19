Хуснуллин перечислил способы снижения стоимости квартир в России

Москва, 19 февраля. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, с помощью каких способов можно остановить повышение стоимости жилой недвижимости.

Первым фактором, который способствует стабилизации ситуации с ценами на рынке, вице-премьер назвал снятие ограничений, введенных на фоне коронавирусной пандемии. Также следует контролировать стоимость строительных материалов, поделился он с журналистами в пятницу.

«Вначале года у нас рост цен на металл произошел чуть ли не на 100%», — заявил Хуснуллин.

К тому же необходимо решить вопрос с трудовыми ресурсами, добавил он. Речь идет о разрешении въезда в Россию рабочих, так как сегодня фиксируется заметный дефицит строительных кадров по всей стране, передает слова зампреда правительства РИА Новости.

Важным фактором является повышение покупательской способности россиян. Кабмин занимается данным вопросом системно с каждым российским регионом, уточнил Хуснуллин.

Ранее он заявил, что после 2024 года в России могут продлить программу льготной ипотеки с изменением механизмов жилищного кредитования.