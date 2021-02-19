Ряд ограничений по коронавирусу снимут в Саратовской области

Саратов, 19 февраля. Ряд ограничений, которые ввели в Саратовской области на фоне распространения коронавирусной инфекции, снимет правительство региона с 25 февраля.

Ограничительные меры на работу заведений общепита в ночное время в Саратовской области ввели в октябре прошлого года. Рестораны и кафе из-за прироста заболеваемости коронавирусом не могли работать с 21:00 до 08:00. С 5 ноября предприятиям разрешили работать до 23:00.

Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет принять решение о полноценном восстановлении работы заведений общепита. Ограничения по времени будут сняты 25 февраля, написал на своей странице в Instagram вице-губернатор Роман Бусаргин. Соответствующее постановление уже подписано. При этом кафе и рестораны обязаны соблюдать санитарные требования, которые предписаны Роспотребнадзором, добавил вице-губернатор.

До этого сообщалось, что Финляндия продлила ограничения на посещение страны. Министерство внутренних дел Финляндии заявило о продлении ограничений на пересечение границы до 18 марта.