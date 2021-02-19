Настя Ивлеева решила сменить Lamborghini на Lexus

Москва, 19 февраля. Известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева похвасталась дорогостоящим приобретением. Знаменитость показала, какой новинкой пополнился ее автопарк.

Радостной новостью о покупке машины Ивлеева поделилась с поклонниками в Instagram Stories. Блогер приобрела внедорожник Lexus LX 570. Стоимость такого автомобиля стартует 7 миллионов рублей.

«В нашей семье пополнение, сейчас я буду делать с ним фотографии», — рассказала ведущая «Орла и решки».

Ивлеева показала поклонникам решетку радиатора своего нового автомобиля. Она пообещала, что также выложит другие снимки внедорожника и подробно расскажет о купленном Lexus, но затем поехала по делам и больше ничего не сообщала, пишут «Дни.ру».

Примечательно, что в автопарке Ивлеевой есть куда более дорогостоящий автомобиль — Lamborghini Aventador. Этот спорткар, по словам блогера, стал ее самым дорогим подарком самой себе. На машину для любителей быстрой езды ведущая потратила 23 миллиона рублей.

После покупки Lamborghini еще одной статьей расходов для Ивлеевой стали многочисленные штрафы за превышение скорости. Судя по всему, блогер очень любит погонять. Ведущая не уточнила, почему внезапно решила сменить спорткар на Lexus.