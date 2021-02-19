Володин встретился с Мишустиным в рамках работы Правительства РФ

Москва, 19 февраля. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что она была посвящена предстоящему ежегодному отчету о работе Правительства России, который состоится 21 апреля. Политики договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. Уточняется, что на первом этапе эти беседы будут включать в себя встречи с комитетами Госдумы РФ.

Позднее Мишустин и вице-премьеры встретятся с фракциями Госдумы России. В подобном формате подготовка к отчету проходит впервые, что позволит обеспечить эффективное взаимодействие Правительства Российской Федерации с парламентариями.

Ранее сообщалось, что дети с тяжелыми заболеваниями получат помощь от России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны.