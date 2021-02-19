ООН призвала Запад к конструктивному диалогу с другими странами

Женева, 19 февраля. Запад должен осознать, что современный мир является многополярным, заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Во время дискуссии у него поинтересовались, каких действий от Запада ожидает ООН, чтобы деятельность международной организации достигла успеха. В ответ Гутерриш заявил, что в первую очередь Запад должен быть единым.

«Прежде всего важно, чтобы Запад был единым. Запад был в разногласиях с самим собой в недавнем прошлом», — подчеркнул генсек.

Также странам Запада необходимо осознать, что современный мир многополярен, и начать конструктивный диалог с другими ключевыми игроками на мировой арене, отметил он.

Ранее Гутерриш заявил о необходимости создания глобальной коалиции для разработки общедоступной вакцины от COVID-19.