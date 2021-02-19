СНБО Украины дал разрешение ВСУ открывать огонь в Донбассе

Киев, 19 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) провел закрытое заседание, по факту которого был принят ряд решений. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Украинские военнослужащие теперь могут открывать огонь на линии соприкосновения в Донбассе. Часть информации Данилов раскрыл во время брифинга после завершения собрания. Однако резолюция по ситуации на юго-востоке Украины была названа секретной и не разглашалась.

Было объявлено о возвращении в госсобственность трубопровода «ПрикарпатЗападТранс», владение которым приписывается главе партии «Оппозиционная платформа -— За жизнь» Виктору Медведчуку. Были введены санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, включая самого Медведчука и его жену. Наложен арест на их имущество, включая пять самолетов. Из восьми физлиц под рестрикции попали пять граждан России. Все решения вступят в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский в ходе заседания СНБО призвал пересмотреть сценарии разрешения ситуации в Донбассе.