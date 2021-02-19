Байден призвал Россию к устранению сложностей в отношениях с США

Вашингтон, 19 февраля. Вашингтон не хочет конфликта с Москвой, заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, которые существуют во взаимодействии с Китаем, но они являются настолько же реальными, отметил американский лидер. По его словам, Соединенные Штаты не хотят возникновения конфликта в обоих случаях.

«Мы хотим будущее, в котором все страны могут самостоятельно выбирать свой путь без угроз насилия и вмешательства», — сказал Байден.

Также глава Белого дома добавил, что соперничество между Вашингтоном и Москвой не должно исключать сотрудничества по глобальным вопросам. Отношения между двумя странами не должны привести к противостоянию времен холодной войны, подчеркнул он.