Загитова и Медведева станут участницами праздничного шоу «Ледниковый период»

Москва, 19 февраля. Первый канал и фигурист Илья Авербух готовят грандиозное шоу для поклонников «Ледникового периода» к 8 Марта. На лед в честь праздника выйдут Алина Загитова и Евгения Медведева.

Как сообщили в пресс-службе Первого канала, в праздничном гала-концерте фанаты «Ледникового периода» смогут увидеть участников десятого сезона: Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Ольгу Бузову и Дмитрия Соловьева, а также Оксану Домнину и Вольфганга Черни. Выступление состоится на арене московского дворца «Мегаспорт».

«Больше года мы нигде не выступали из-за пандемии. Это такое счастье — вернуться на лед с большим праздничным гала-концертом», — порадовался хореограф «Ледникового периода» Илья Авербух.

Помимо Загитовой и Медведевой на льду появятся и другие известные фигуристы, например, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Особенностью шоу станет катание под живые выступления российских певцов, к которым присоединятся Диана Арбенина, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Анжелика Варум и многие другие.

Недавно фигуристка Татьяна Волосожар рассказала, как беременная выступала на шоу «Ледниковый период» в паре с актером Евгением Прониным. Спортсменка хотела до последнего сохранить в секрете свое положение.