Калашникова рассказала о тратах на содержание нескольких квартир

Москва, 19 февраля. Завсегдатая ток-шоу, начинающая певица Анна Калашникова владеет несколькими квартирами. Светской львице дорого обходится их содержание.

Калашникова снимает показания счетчиков лишь в одной квартире. Она часто не успевает отправить данные по коммунальным счетам в назначенные даты, поэтому ей приходится заполнять квитанции задним числом. Во второй квартире схема оплаты услуг ЖКХ гораздо проще: там показаниями счетчиков занимается частная компания, Калашниковой нужно лишь вовремя расплатиться.

Частой гостье российских ток-шоу регулярно приходится тратить на оплату ЖКХ до 100 тысяч рублей. В зависимости от времени года, сумма за «коммуналку» варьируется. Иногда Калашниковой приходится платить за услуги в нескольких квартирах порядка 70 тысяч рублей. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

Гораздо меньше тратит на ЖКУ в московской квартире жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия — около 5 тыс. рублей. Правда, содержания дома в Подмосковье обходится ей значительно дороже.