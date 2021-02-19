Появились фото прикованного к инвалидному креслу актера Янина

Москва, 19 февраля. Родные звезды сериала «Клуб» Алексея Янина, парализованного после инсульта, показали фотографии прикованного к инвалидному креслу актера.

Страшная трагедия случилась с артистом около шести лет назад. Янин несколько дней провел в коме и лишь чудом смог выжить. Восстановиться после инсульта актеру, которому скоро исполнится 38 лет, по прежнему не удалось.

Сейчас Алексей Янин живет вместе с матерью Ольгой в загородном доме, поскольку этого требует его реабилитация. Жена актера, певица Дарья Клюшникова вместе с сыном регулярно навещает мужа. Новые снимки артиста вместе с родными были сделаны после Нового года, а опубликовала кадры Ольга Янина в группе сына в Facebook.

На одной из фотографий можно увидеть звезду сериала «Клуб» вместе с матерью и женой возле новогодней елки. Болезнь сильно изменила артиста, которого многие считали красавцем. Поклонники пожелали Янину и его родным дальнейших побед.

«Алексею и всей его семье быть живыми и здоровыми как можно дольше!!! И удачи!!! Лешенька уже сидит, а не лежит, и это победа!!! Побеждайте дальше!!!»; «Крепкого здоровья всем вам, сил и терпения, и Леше побыстрее и обязательно поправиться и не терять оптимизма и силы духа!!!»; «Сил, терпения, веры, любви и здоровья всем вам!!!» — написали комментаторы.

Дарья Клюшникова много работала и помогала мужу после его инсульта. Около года назад она приняла решение переехать от парализованного супруга, но продолжает поддерживать его.