Politico описало пугающие последствия «долгосрочной безработицы» для США

Вашингтон, 19 февраля. «Долгосрочная безработица» может обернуться пугающими последствиями, в частности, общей маргинализацией и криминализацией населения. Об этом пишет издание Politico.

В январе этого года правительство США отчиталось о том, что удалось сократить число безработных на 6,3%, сообщает Politico. Однако, как показывают более глубокие исследования, это не спасает Америку от серьезного экономического кризиса.

Несмотря на создание 49 тысяч новых рабочих мест, в США продолжает расти число так называемой долгосрочной безработицы (long-term unemployement). В эту категорию населения относят тех, кто не может трудоустроиться уже более шести месяцев. Согласно официальным данным, под определение безработных на протяжении длительного времени попадают более четырех миллионов американцев, и это только те, кто зарегистрирован в центрах занятости. На самом деле, их намного больше, уверено американское издание.

Автор Politico также уверен, что заявления Байдена о быстром восстановлении рынка труда носят популистский и даже откровенно ложный характер: пандемия коронавируса ударила не просто по рабочим местам и трудовому рынку, но по целым отраслям, как то гостиничный и ресторанный бизнес. На их восстановление уйдут годы, и в течение этих лет безработные не смогут найти себе занятие. Более того, как утверждает автор, долгосрочная безработица может привести к росту бездомных, а следом — к общей маргинализации и криминализации населения.

Ситуацию усугубляют и данные исследования Принстонского университета, которые приводит издание. По мнению ученых, чем дольше человек находится без работы, тем сложнее ему снова вернуться к нормальной жизни. Например, после Великой Депрессии только 11% человек из этой категории смогли найти работу.

Администрация Байдена и демократы Конгресса видят решение в дополнительных субсидиях безработным, однако никто не говорит о создании новых рабочих мест. При этом, как отмечалось ранее, по всей Америке зафиксированы многомиллионные хищения средств, направленных на поддержку безработным.