Банги, 19 февраля. Общинное радио Ndele Pas Loin возобновит работу в ЦАР после нескольких месяцев вынужденного молчания.

Радиостанция Ndele начала вещание на севере Центральноафриканской Республики в апреле 2016 года, вскоре после вступления в должность действующего президента республики Фостен-Арканжа Туадера. В 2020 году, когда накануне декабрьских выборов на территории страны активизировались преступные группировки, станцию разграбили, вынеся все оборудование.

Благодаря усилиям Международной организации по миграции (МОМ) и содействию миссии ООН в ЦАР, НПО Internews и сети общинных СМИ республики, радиостанция получила новое оборудование и улучшенный передатчик мощностью 1 000 Вт, который позволит расширить зону трансляций.

С 9 февраля МОМ проводит обучение работников радиостанции. Краткий курс включает основы журналистики, базовые знания по управлению оборудованием, навыки создания передач и особенности работы общинных СМИ.

Ранее вооруженные силы страны при поддержке инструкторов из РФ обеспечили возобновление движения грузовиков по федеральной трассе Белоко – Банги. Советник президента ЦАР по вопросам Национальной безопасности Валерий Захаров заявил, что это событие знаменует возвращение мирной жизни в республику.