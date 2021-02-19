Чистая прибыль ДОМ.РФ за 2020 год выросла почти на 30%

Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» в 2020 году выросла почти на 30% по сравнению с 2019 годом и достигла более 26,3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из консолидированной финансовой отчетности компании, опубликованной в пятницу.

«По итогам года консолидированная прибыль группы составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти на треть по сравнению с прошлым годом, а достаточность собственных средств — около 28%. Таким образом, обеспечен необходимый запас прочности для реализации наших амбициозных планов на 2021 год», — прокомментировал результаты отчетности генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Портфель ипотечных активов компании увеличился за год на 26,6% — до 909,5 млрд рублей, портфель проектного финансирования вырос в три раза — до более 1 трлн рублей. Консолидированные активы ДОМ.РФ выросли на 27,5% — до 1,33 трлн рублей.

Чистые процентные доходы за 2020 год составили 24 млрд рублей, увеличившись почти на 34% по отношению к 2019 году. Обязательства ДОМ.РФ выросли почти на 37% — до почти 1,2 трлн рублей. Рентабельность собственных средств компании выросла на 3,8 п. п. — до 16,8%, а достаточность собственных средств на конец 2020 года составила 28,1%.

«На протяжении всего года мы работали в тесной связке с Правительством РФ и Банком России — на базе инфраструктуры ДОМ.РФ был реализован целый ряд антикризисных решений, включая запуск программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%, благодаря которой жилищные условия в 2020 году улучшили более 350 тысяч граждан. Своевременно реализованные меры обеспечили восстановление спроса на жилье и бесперебойную работу отрасли. Удалось сохранить миллионы рабочих мест и не допустить появления новых обманутых дольщиков», — отметил Мутко.

Также, по его словам, в 2020 году началась работу по новым для компании направлениям: развитие механизма инфраструктурных облигаций, финансирование индивидуального жилищного строительства, а также доступная аренда жилья.

Драйверы роста

Старший управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов отмечает быстрое продвижение компании в развитии рынка ипотеки и проектного финансирования застройщиков, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации первой половины 2020 года, когда строительство в ряде регионов приостановилось или замедлилось.

«Важным поддерживающим фактором стал бум на рынке жилья во второй половине года в результате существенного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и падения процентных ставок до исторических минимумов. Мы полагаем, что 2021 год также продемонстрирует достаточно существенный рост бизнеса ДОМ.РФ, хотя сектор в целом становится все более конкурентным, а спрос на жилье будет демонстрировать стабилизацию», — считает Проклов.

С каждым годом возрастает роль ДОМ.РФ в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», говорит генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. При этом сегодня компания развивает не только рынок жилищного строительства и ипотечного кредитования, но и влияет на облик и благоустройство российских городов. Также, по мнению эксперта, приход Мутко на должность генерального директора компании в начале 2020 года позволил усилить работу с регионами, что также позитивно отразилось на годовых результатах ДОМ.РФ.

«ДОМ.РФ уже сейчас задает долгосрочные векторы и тренды, среди которых ускоренная цифровизация отрасли, а также проведение и поддержка множества образовательных программ. Все это уже находит свое отражение на работе отрасли жилищного строительства, формировании кадрового резерва для устойчивого развития российских городов», — добавил Алексеенко.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением Правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.