Иран наладит производство российской вакцины от COVID-19

Тегеран, 19 февраля. Иран возьмется за производство российской вакцины от COVID-19 для ее дальнейшего использования среди иранских граждан, заявили в администрации президента республики.

Производство начнется в рамках достигнутого соглашения с Россией, подтвердил глава администрации президента Ирана Хасан Роухани Махмуд Ваези. По его словам, в республике будет применяться практика использования нескольких прививок вакцинами разных стран. В списке производителей оказались Индия, Россия, Китай.

Вдобавок к этому на территории Ирана вакцинация будет проводиться собственными препаратами. Как уточнил глава администрации иранского лидера, власти не отдают предпочтение той или иной вакцине.

Поток обращений по поводу приобретения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» нарастает в геометрической прогрессии. Об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.