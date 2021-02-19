Осташко посочувствовал украинцам, которым Киев запретил пользоваться «Спутником V»

Москва, 19 февраля. Гости программы «Время покажет» обсудили ситуацию с российской вакциной «Спутник V» и отношение к ней в международном пространстве.

Украина продолжает принципиально отказываться от российской вакцины против коронавирусной инфекции. Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что Киев принял решение о запрете закупки российского препарата. Ведущий программы и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко посочувствовал украинцам в связи с такой позицией правительства.

«Очень страшно, когда законы запрещают бороться за здоровье людей», — заметил он.

Была затронута тема и американских дипломатов в России, которые приняли решение привиться российским препаратом от COVID-19. Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин считает, что необходимо пойти навстречу желанию дипломатов и организовать им вакцинацию. Он напомнил, что Россия получила серьезную основу по созданию препаратов еще в наследство от СССР. Благодаря этому удалось создать качественную вакцину в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что российский препарат «Спутник V» одобрили в 30 странах.