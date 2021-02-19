Британское правительство не отчиталось за потраченные на СИЗ миллиарды

Лондон, 19 февраля. Власти Великобритании нарушили закон, не опубликовав подробную информацию о расходах на средства индивидуальной защиты.

В пятницу, 19 февраля, лондонский суд постановил, что правительство Великобритании нарушило закон. Власти потратили миллиарды фунтов стерлингов на СИЗ и не предоставили отчет.

Три оппозиционных политика и их предвыборные команды обратились в суд с просьбой рассмотреть детали нераскрытых сделок правительства с рядом организаций. Как сообщает источник, они не специализировались на медицинских закупках, а в некоторых случаях поставляли некачественные средства индивидуальной защиты.

Судья заявил, что Мэтт Хэнкок, занимающий пост госсекретаря здравоохранения, не выполнил закон «О государственных закупках». Согласно ему, правительство обязано публиковать детали по договорам в течение 30 суток.

«Госсекретарь в течение 2020 года потратил огромное количество государственных денег на закупки, связанные с пандемией, — сказал судья. «Общественность имела право видеть, кому идут эти деньги, на что они тратятся, и как заключаются соответствующие контракты».

Министерство здравоохранения в ответ заявило, что им приходилось действовать в сжатые сроки в условиях беспрецедентного спроса. Пресс-секретарь Минздрава Великобритании добавил, что правительству приходилось быстро заключать контракты, чтобы обеспечить поставки, необходимые для населения и сотрудников медучреждений.

Также госконтроль отметил, что в деталях закупок с марта по июль не было прозрачности. Правительство не объяснило, почему выбрало тех или иных поставщиков и на что потратило 18 млрд фунтов стерлингов.

Ранее ФАН рассказал, что президент США Джо Байден хочет лично посетить саммит G7 в Великобритании. Мероприятие должно пройти в июне 2021 года.