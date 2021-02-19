Байден может оплатить улучшение авиакомпаний за счет налогоплательщиков

Вашингтон, 19 февраля. Президент США Джо Байден может профинансировать переход американских авиакомпаний на низкоуглеродистое топливо. Однако оплатить это придется налогоплательщикам.

Согласно информации от Reuters, авиакомпании США и компании, специализирующиеся на возобновляемых источниках энергии, намерены обратиться к администрации президента Джо Байдена. Их цель – получить финансирование, которое поможет им перейти на низкоуглеродистое авиационное топливо. Представители организаций утверждают, что это новый стимул, необходимый для борьбы с изменением климата. Также эта инновация позволит авиакомпаниям восстановиться после пандемии.

Подобный переход обойдется недешево. Оплатить его могут американские налогоплательщики, поскольку Байден стремится реализовать свой план по очищению экономики США к 2050 году. Также президент старается помочь промышленности, которая пострадала от экономического краха.

Как утверждают представители авиалиний, на воздушный транспорт приходится 2% глобальных выбросов парниковых газов. По их прогнозам, в ближайшее десятилетие ситуация сильно усугубится, если авиакомпании не перейдут на новый тип топлива. Оно производится из биологически активных отходов, среди которых есть старые пищевые, растительные масла и животный жир. Однако это дорогой продукт, который обойдется в 3-4 раза дороже в сравнении с реактивным топливом. Оно экономически невыгодное, а потому авиакомпании не смогут обойтись без финансовой поддержки государства.

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