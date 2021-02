Рост числа беженцев свидетельствует о неэффективности миротворцев ООН в ЦАР

Банги, 19 февраля. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) не справляется со своей задачей в регионе, сообщает издание Ndjoni Sango.

Растущее число внутренне перемещенных лиц в стране доказывает, что защита, которую якобы обеспечивают миротворцы ООН, либо не эффективна, либо не оказывается вовсе.

Основными жертвами вооруженных нападений в ЦАР стали мирные жители. Боевики убивают гражданских, из-за чего тысячи людей вынуждены покидать дома, спасая жизнь. Почти треть всех граждан государства, около полутора миллионов человек, находятся в статусе беженцев.

Только за период с декабря 2020 по февраль 2021 года почти 210 тысяч центральноафриканцев бросили родные места в надежде избежать насилия со стороны радикалов. Управление ООН по вопросам беженцев в ЦАР сообщило, что еще 109 тысяч не просто переехали в другие части страны, а сбежали в соседние государства.

Over 109,000 persons (estimates by host governments) have fled CAR ????????due to the ongoing conflict, the majority across the southern border to the Democratic Republic of Congo ???????????????? https://t.co/CXePDwCRkp pic.twitter.com/aEYuSx971z