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Мясников назвал болезнь, которая способна потрясти мир

Москва, 19 февраля. Грипп может быть намного опаснее для человечества, чем коронавирусная инфекция, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Грипп является заболеванием, которое может потрясти планету и ее население, считает телеведущий. Все исследователи и вирусологи ожидают мутаций вируса, таких как птичий или свиной грипп. Показатели смертности от них будут значительно выше, чем от коронавируса, заявил в эфире телеканала «Россия-1» Мясников.

Также врач напомнил, что приход пандемии не говорит об исчезновении гриппа. Зафиксированы случаи, когда пациенты одновременно переносят обе инфекции. Кроме того, Мясников добавил, что статистические данные смертности от коронавируса в разных государствах не совсем точные, так как бессимптомных больных не успевают учитывать. В свою очередь процент смертности от гриппа намного выше, чем считается.

Ранее вирусолог Виктор Зуев сообщил, что реабилитация после коронавируса похожа на восстановление после гриппа. Обе инфекции поражают органы дыхания.

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