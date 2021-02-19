WhatsApp обновит политику конфиденциальности, несмотря на протесты пользователей

Вашингтон, 19 февраля. Компания заявила, что она все равно продолжит обновление политики конфиденциальности, из-за которой данные будут уходить на Facebook.

Издание Reuters сообщает, что в мессенджере WhatsApp будет изменена политика конфиденциальности. Благодаря нововведениям приложение сможет отправлять ограниченные данные пользователей на Facebook и групповые фирмы. Против этой инициативы резко выступили многие пользователи. Они считают, что это нарушает безопасность их личной информации.

Возражения пользователей не отменили планы разработчика. Компания WhatsApp Facebook Inc в ближайшее время внесет обновления. Однако она предоставит юзерам возможность детально ознакомиться с ними и будет отображать баннер с дополнительной информацией.

Пользователи все равно остались недовольны, и многие из них перешли на конкурирующие мессенджеры Telegram и Signal. Это побудило WhatsApp отложить обновление политики до мая. Компания уточняет, что оно направлено на то, чтобы люди могли общаться с бизнес-аккаунтами. На их личные диалоги это никак не повлияет.

Разработчики WhatsApp выложили данное объявление после того, как материнская компания Facebook решила заблокировать весь новостной контент в Австралии. После этого последовала негативная реакция со стороны политиков и издателей. Британский законодатель назвал этот шаг попыткой запугать демократию.

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