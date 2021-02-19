Лоза объяснил, почему не стал бы наставником на шоу «Голос»

Москва, 19 февраля. Певец и композитор Юрий Лоза нелестно высказался о шоу Первого канала «Голос». Музыкант заявил, что никогда не сел бы в кресло наставника проекта.

По мнению исполнителя хита «Плот», передаче нужно было дать другое название, потому что голос в ней как раз не главное. Лоза отметил, что очень часто в проект не попадали конкурсанты с отличными вокальными данными.

«Не удивляюсь, если это делается для того, чтобы потом легче было протащить безголосого», — заявил певец.

Не испытывает композитор восторга и от новых наставников шоу Первого канала. Например, в новом сезоне проекта «Голос. Дети» команды набирают певица Светлана Лобода, а также рэперы Баста и Егор Крид.

«Сейчас киномеханики учат режиссеров снимать, маляры учат художников рисовать, рэперы учат вокалистов петь», — возмутился Юрий Лоза.

Музыкант также напомнил о судьбе финалистов и победителей «Голоса». По словам певца, эти исполнители не вошли в ряды артистов даже третьей величины. Стать наставником проекта Лоза не согласился бы даже за огромный гонорар.

«Там все просчитано, а я никогда не был клубным игроком, даже в партию не пошел в свое время: не люблю голосовать по чужой системе. <...> «Голос» — программа, которая недостойна того, чтобы я ею занимался», — цитирует музыканта «Собеседник».

Ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев недавно признался, что не рад появлению в проекте Егора Крида. По его мнению, 26-летнему рэперу рано становиться наставником.