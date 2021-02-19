«Наступает момент истины»: Дандыкин оценил шансы Украины захватить Донбасс

Для Донбасса наступает «момент истины», поскольку Вооруженные силы Украины могут пойти в наступление на ДНР и ЛНР. К такому мнению в интервью корреспонденту ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть разработанные ранее сценарии по урегулированию ситуации в Донбассе в ответ на обострение ситуации на линии фронта. Он добавил, что на заседании заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, председателя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка касательно ситуации в Донбассе. По его словам, на заседании «был принят ряд решений», но их нельзя разглашать.

«К сожалению, в последнее время фиксируется резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности, погибают украинские военные — все это требовало немедленного реагирования со стороны руководства государства. Сейчас пять сценариев от 5 декабря 2019 года будут подниматься, Соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки», — сказал он.

Далее руководитель СНБО заявил, что киевские силовики в Донбассе могут открывать огонь по позициям ДНР и ЛНР, если есть угроза жизням солдат Вооруженных сил Украины.

«Каждый командир лично отвечает за своих подопечных и принимает решения в пределах своих компетенций. Если речь идет об угрозе жизни солдату, то каждый командир имеет право на принятие решения для открытия огня. Отмечу, что в случае угрозы жизни решение на открытие огня принимается немедленно», — сказал Данилов.

В свою очередь российский военный эксперт Василий Дандыкин считает, что киевские власти готовятся к военным действиям в Донбассе, однако «легкой прогулки» не будет, поскольку ДНР и ЛНР имеют общие границы с Российской Федерацией.

«Дело в том, что киевские силовики уже давно открывают огонь по позициям ополчения Донбасса и мирным населенным пунктам ДНР и ЛНР, применяя не только стрелковое оружие, но и тяжелые минометы, АГС. Кроме того, устами различных политиков киевские власти сообщают о том, что Минские соглашения не действуют. Поэтому, скорее всего, они намерены действовать иначе. Это все приведет к жертвам среди мирного населения Донбасса, потерям ополчения и Вооруженных сил Украины. Сегодня киевские власти закупают для нужд ВСУ турецкие беспилотники и американские противотанковые управляемые ракеты. Но легкой прогулки для украинских силовиков не будет. Напомню, что уже более 600 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта. А самое главное, что у Донбасса есть общая граница с РФ», — сказал собеседник ФАН.

Военный эксперт Дандыкин оценил шансы ВСУ на победу. Он считает, что для Донбасса наступает «момент истины», поскольку Вооруженные силы Украины могут пойти в наступление на ДНР и ЛНР, воспользовавшись идеальными для атаки погодными условиями.

«Пока идет зима и нет весенней распутицы киевские силовики все же могут попробовать взять реванш за поражения под Иловайском и Дебальцево. Я убежден в том, что эта авантюра очень плохо закончится для Вооруженных сил Украины. Мне кажется, сейчас для Донбасса наступает момент истины», — подытожил Василий Дандыкин.

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей заявил о том, что киевские власти поставили крест на Минских соглашениях по Донбассу.