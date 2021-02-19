Лавров рассказал о деструктивных действиях Запада вокруг границ России

Москва, 19 февраля. Запад пытается ослабить все государства, расположенные вокруг России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат привел в качестве примера Белоруссию, Центральную Азию и Закавказье.

«После успешной миссии президента Российской Федерации Владимира Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так, без них?» — сказал он.

Ранее Лавров объяснил популярность российской вакцины «Спутник V» на Западе. По его словам, европейские страны прекрасно понимают, что отечественный препарат занимает лидирующие позиции в области борьбы с коронавирусом.