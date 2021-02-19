Эксперты назвали направления с дешевыми билетами из Москвы и Петербурга

Москва, 19 февраля. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составил список самых дешевых направлений внутреннего туризма из Москвы и Санкт-Петербурга на февральские праздники.

В рейтинг бюджетных направлений вошли лишь те города, поездка в которые из Москвы и Петербурга стоит меньше тысячи рублей. Отмечается, что учитывалась лишь стоимость железнодорожных билетов на период с 20 по 23 февраля.

Результаты исследования показали, что москвичам доступно 40 вариантов направлений. Так, на выходные они могут посетить Калугу (696 рублей), Брянск (736 рублей), Тулу (751 рубль), Ярославль (758 рублей), Смоленск (799 рублей) и другие интересные города. Особенно аналитики отмечают направления Москва – Переславль-Залесский (418 рублей) и Москва – Ростов Великий (606 рублей).

Жители Санкт-Петербурга могут попасть в четыре региона России меньше чем за тысячу рублей: Республику Карелия, Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. Популярностью у путешественников пользуются Псков (649 рублей), Валдай (669 рублей), Сортавала (484 рубля) и Лахденпохья (376 рублей).

Ранее эксперты по туризму сравнили стоимость отдыха на российских и турецких курортах. Выяснилось, что российские туристы значительно переплачивают за прохождение ПЦР-теста на коронавирус, выбирая Турцию. Наличие результатов теста требуется при въезде в страну.