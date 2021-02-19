Сборная России победила Северную Македонию и вышла на Евробаскет-2022

Пермь, 19 февраля. Баскетболисты сборной России завоевали путевку на чемпионат Европы благодаря победе над командой Северной Македонии.

Мужская сборная России по баскетболу обыграла Северную Македонию в матче квалификации к континентальному первенству. Игра прошла в пермском УДС «Молот» и завершилась со счетом 94:77. Лучшим в составе россиян стал форвард ЦСКА Джоэль Боломбой, отметившийся 19 очками.

Благодаря победе подопечные Сергея Базаревича досрочно квалифицировались на Евробаскет-2022. Турнир пройдет в четырех странах — Германии, Чехии, Грузии и Италии.